USA: Industriestimmung trübt sich erneut ein

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist im Januar auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 57,6 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 57,5 Punkten gerechnet.

Deutlich gefallen ist der Unterindikator für neue Aufträge. Auch der Produktionsindikator sank. Der Beschäftigungsindikator legte hingegen zu und erreichte den höchsten Stand seit März 2021. Auf hohem Niveau legte auch der Preisindikator zu.

Der Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt aber dennoch weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert der Indikator eine Schrumpfung./jsl/he