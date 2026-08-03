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03.08.2026 09:15:37
USA-Iran-Gespräche angekündigt: Dax steigt auf Rekordhoch
Starke Quartalsberichte und sinkende Ölpreise führen zu Aufwind am Aktienmarkt: Der Dax erreicht einen Rekordwert. Der deutsche Leitindex steigt auf 25.912,59 Punkte - und damit über den Anfang Juli erreichten Höchststand.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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