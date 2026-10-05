05.10.2026 16:24:38

USA: ISM-Dienstleisterstimmung gefallen

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im September eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,5 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 55,0 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Indikatoren für neue Aufträge und die Produktion gaben nach. Hier wird jedoch jeweils immer noch ein starkes Wachstum angezeigt. Verbessert haben sich die Indikatoren für bezahlte Preise und Beschäftigung. Der Beschäftigungsindikator stieg knapp über die Wachstumsschwelle./jsl/he

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