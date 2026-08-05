05.08.2026 17:06:38

USA: ISM-Dienstleisterstimmung verbessert sich weniger als erwartet

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juli weniger als erwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,1 Punkte auf 54,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 54,5 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

"Der Index liegt aber deutlich im Wachstumsbereich, sodass die Konjunkturzuversicht kaum geschmälert werden dürfte", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. Er verweist zudem auf den entsprechenden Industrieindikator der am Montag stärker als erwartet gestiegen war. "Mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag sei auf den Beschäftigungsindex verwiesen, der wieder gesunken ist und die Expansionsschwelle unterschritten hat", schrieb Wortberg. Während der Beschäftigungsindikator deutlich nachgab, legten die Unterindikatoren für neue Aufträge und bezahlte Preise zu./jsl/he

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