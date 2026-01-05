05.01.2026 16:15:38

USA: ISM-Industriestimmung fällt überraschend auf tiefsten Wert seit über 1 Jahr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich Ende des vergangenen Jahres weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Dezember um 0,3 Punkte auf 47,9 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des Stimmungsindikators in Folge und der niedrigste Wert seit Oktober 2024.

Volkswirte wurden vom erneuten Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 48,4 Punkte gerechnet. Der ISM-Index fällt damit noch deutlicher unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

Allerdings hat sich der Unterindex für Beschäftigung geringfügig verbessert. Er bleibt aber weiter deutlich unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für bezahlte Preise verharrte auf hohem Niveau./jkr/jha/

