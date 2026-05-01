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01.05.2026 16:11:38
USA: ISM-Industriestimmung stagniert überraschend
TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 53,2 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt weiter klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.
Einen besonders deutlich Anstieg gab es beim Unterindex für die bezahlten Preise. Der Unterindex für die Neuaufträge legte leicht zu. Einen Rückgang gab es hingegen beim Beschäftigungsindikator, der weiter unter die Wachstumsschwelle rutschte./jkr/he
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