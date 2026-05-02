02.05.2026 08:14:38

USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit./fsp/DP/zb

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