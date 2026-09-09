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09.09.2026 06:48:39
USA kündigen Einfuhrverbot für einige kanadische Waren an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada hat die Regierung in Washington Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland angekündigt. Einige Molkereiprodukte, alkoholische Getränke und Motorräder sollen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen, wie aus Dekreten von US-Präsident Donald Trump hervorging./ngu/DP/zb
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