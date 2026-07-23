USA kündigen neue globale Zölle an

Von Gavin Bade

DOW JONES--Due US-Regierung hat kurz vor dem Auslaufen der bisherigen Handelszölle von 10 Prozent neue Zölle vorgestellt. Die USA werden im Rahmen neuer Abgaben, die nach Angaben der Trump-Regierung zur Bekämpfung von Zwangsarbeit dienen sollen, Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent auf ihre wichtigsten Handelspartner erheben.

Die neuen Abgaben richten sich gegen 60 Länder, die laut dem Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) Jamieson Greer etwa 99 Prozent des US-Handels ausmachen. Länder, die Gesetze zur Bekämpfung von Zwangsarbeit erlassen haben, wurden mit einem Zoll von 10 Prozent belegt, während Länder ohne solche Vorschriften einen Zoll von 12,5 Prozent erhielten. Die alten Zölle, die am Freitag auslaufen, hatte US-Präsident Donald Trump im Februar eingeführt, nachdem der Supreme Court die meisten seiner weltweiten Zölle gekippt hatte.

Die neuen Abgaben werden am Freitag um 00:01 Uhr Ostküstenzeit in Kraft treten, zur selben Zeit, zu der die vorübergehenden Zölle auslaufen. Waren, die unter separate nationale Sicherheitszölle fallen, wie Stahl, Aluminium, Automobile und -teile, werden nicht von den neuen Zöllen betroffen sein. Auch bestimmte Lebensmittel- und Agrarimporte, Düngemittel sowie Energieprodukte werden ausgenommen.

Die neuen Zölle stützen sich auf einen häufig genutzten Abschnitt des Handelsrechts - Section 301 des Trade Act von 1974 -, der als rechtlich haltbarer gilt als die Grundlage für die Zölle, die vom Supreme Court für nichtig erklärt wurden. Einmal in Kraft, können die Abgaben auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben und vom Präsidenten einseitig geändert werden.

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July 23, 2026 17:15 ET (21:15 GMT)