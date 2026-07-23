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23.07.2026 23:20:38
USA kündigen neue Zölle gegen 60 Handelspartner an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit hat die US-Regierung auf die Einfuhren von 60 Handelspartnern einen Zoll von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent angekündigt. Darunter fallen auch bestimmte Produkte aus der Europäische Union, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte./ngu/DP/he
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