USA kündigen Rückkehr von US-Diplomaten nach Kiew an

Kiew (Reuters) - Die US-Regierung will schrittweise wieder Diplomaten in die Botschaft in Kiew senden.

Das kündigten Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin nach einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt am Montag an. Bei ihrer ersten offiziellen Reise in die Ukraine seit der russischen Invasion vor zwei Monaten stellten der Spitzendiplomat und der Verteidigungsminister Washingtons zudem zusätzliche Militärhilfe einschließlich moderner Waffen in Aussicht. Sie sagten der Ukraine neue Hilfen im Wert von 713 Millionen Dollar zu.

Blinken und Austin waren am Samstag nach Polen gereist und fuhren am Sonntag mit dem Zug in die Ukraine, wo sie mit Präsident Wolodomyr Selenskyj und anderen hochrangigen ukrainischen Beamten zusammentrafen. "Was die Kriegsziele Russlands betrifft, so ist Russland bereits gescheitert und die Ukraine hat bereits Erfolg gehabt", sagte Blinken bei einer Unterrichtung in Polen nach der Rückkehr der beiden Politiker. Austin bezeichnete das Treffen in Kiew als "sehr produktiv" und betonte eine Normalisierung der Lage in der ukrainischen Hauptstadt. Etliche westliche Staaten hatten wegen russischer Angriffe auch auf Kiew ihre Botschaften zunächst nach Lwiw verlagert. Die Gespräche zwischen der US-Delegation und der ukrainischen Führung dauerten nach Angaben eines US-Beamten drei Stunden, mehr als das Doppelte der vorgesehenen Zeit.