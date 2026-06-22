USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach neuen Gesprächen mit dem Iran lockern die USA Sanktionen auf iranisches Öl . Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine Genehmigung, die bisherige US-Verbote im Zusammenhang mit Produktion, Lieferung und Verkauf von Rohöl und Erdölprodukten iranischen Ursprungs, bis zum 21. August vorübergehend aufhebt.

Die Sanktionserleichterung ist die bislang größte seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar. Bereits im März hatten die USA vorübergehend Sanktionen auf iranisches Öl gelockert, das sich auf Schiffen befand. Damit wollten die USA die Energiemärkte beruhigen. Wegen der seit Kriegsbeginn faktisch kaum möglichen Durchfahrt von Tankern durch die für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus vor der Küste Irans waren die Preise weltweit nach oben geschossen.

Bessent: Verhandlungen mit Iran "produktiv"

US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die jüngsten Verhandlungen mit dem Iran in der Schweiz als "produktiv". Teheran habe zugesagt, die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten und Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land zu lassen. Die neue Ausnahmegenehmigung sei Teil des vereinbarten Abkommens mit Teheran.

US-Vizepräsident JD Vance hatte zuletzt erklärt, ein neues Abkommen mit dem Iran sehe wirtschaftliche Vorteile vor, falls Teheran auf die Anreicherung von Uran verzichte und die Vernichtung seiner Bestände an hoch angereichertem Uran zulasse.

Mit dem Rahmenabkommen wollen die USA und der Iran vertiefte Gespräche über einen Ausweg aus dem Krieg ermöglichen. Es geht dabei vor allem um das iranische Atomprogramm./hae/DP/jha