07.01.2026 17:54:38
USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA heben einige ihrer Sanktionen gegen Venezuela auf. Dies soll den Transport und den Verkauf venezolanischen Öls auf dem Weltmarkt ermöglichen, wie das US-Energieministerium mitteilte./rin/DP/men
