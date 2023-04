USA: Löhne steigen wie erwartet etwas stärker

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Löhne im März wie erwartet etwas beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Februar waren sie um 0,2 Prozent gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne um 4,2 Prozent zu. Hier waren 4,3 Prozent erwartet worden. Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne deutlich steigen. Für die US-Notenbank Fed bedeutet das zusätzliche Inflationsrisiken./jsl/he