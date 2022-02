USA: Lohnanstieg beschleunigt sich erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lohnentwicklung zu Jahresbeginn weiter beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,7 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit Mitte 2020. Im Dezember hatte der Zuwachs 5,0 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die Stundenlöhne um 0,7 Prozent. Beide Entwicklungen lagen über den Erwartungen von Analysten. Sie hatten im Jahresvergleich im Schnitt 5,2 Prozent und im Monatsvergleich 0,5 Prozent erwartet./bgf/jsl/jha/