USA: Mehr als 200.000 Hilfsanträge auf Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche seien 232.000 Hilfsanträge gestellt worden, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Wegen einer Teilschließung von US-Behörden stehen keine Vergleichsdaten der vergangenen Wochen zur Verfügung.

Zuletzt waren Daten zu den Erstanträge in der Woche zum 19. September veröffentlicht worden. Damals waren 219.000 Hilfsanträge gemeldet worden. Mittlerweile ist der Shutdown in den USA beendet und erste Daten von staatlichen Behörden zur Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt stehen wieder zur Verfügung.

Daten zur Entwicklung am Arbeitsmarkt sind derzeit stark im Fokus der Finanzmärkte, da sich eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielen. Die Anleger warten daher gespannt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht./jkr/jha/

