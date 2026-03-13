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13.03.2026 05:57:38
USA melden 'Verlust' von Tankflugzeug im Westen des Iraks
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. "Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet", teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen. Die Rettungsmaßnahmen dauerten an. Nach Angaben von Centcom waren zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt. Eines sei sicher gelandet, das andere vom Typ KC-135 sei im Westen des Iraks "runtergekommen". Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt./jcf/DP/zb
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