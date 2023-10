USA: Michigan-Konsumklima trübt sich deutlich stärker ein als erwartet

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober überraschend stark eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 68,1 Punkten im Vormonat auf 63,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang auf 67,0 Punkte gerechnet.

Die aktuelle Lage wurde deutlich schlechter bewertet als im Vormonat. Auch die Erwartungen der Verbraucher trübten sich merklich ein. Bei beiden Befragungen hatten Analysten jeweils nur mit leichten Rückgängen gerechnet.

Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen. Auf Sicht von einem Jahr legten sie von 3,2 Prozent auf 3,8 Prozent zu. Erwartet wurde ein unveränderter Wert von 3,2 Prozent.

Die längerfristigen Inflationserwartungen legten ebenfalls zu. Demnach wird in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Inflationsrate von 3,0 Prozent erwartet. Hier war ein ebenfalls unveränderter Wert erwartet worden, und zwar in Höhe von 2,8 Prozent.

In den USA stehen die Inflationserwartungen besonders im Fokus, nachdem die US-Notenbank Fed die künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung von Wirtschaftsdaten abhängig gemacht hatte. In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Notenbanker eher in Richtung stabile Leitzinsen ausgesprochen.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.

