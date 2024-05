USA: Michigan-Konsumklima trübt sich ein

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai merklich eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel zum Vormonat um 8,1 Punkte auf 69,1 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit November 2023. Allerdings war der Rückgang nicht so stark, wie in einer ersten Schätzung ermittelt.

Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage und der Erwartungen verschlechterte sich. Der Rückgang war jedoch nicht so stark, wie in einer ersten Schätzung ermittelt.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von einem Jahr stiegen von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,3 Prozent. Die längerfristigen Erwartungen verharrten bei 3,0 Prozent. Bei beide Werte wurden allerdings die Berechnungen der ersten Schätzung nach unten revidiert. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die erwartete Teuerung in ihrer Geldpolitik und strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he