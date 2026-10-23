23.10.2026 16:36:38

USA: Michigan-Konsumklima verschlechtert sich überraschend nur minimal

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober unerwartet nur minimal eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um lediglich 0,1 Punkte auf 48,0 Zähler. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der erste Schätzung in Höhe von 46,3 Punkten und damit mit einem Rutsch nach unten gerechnet.

Die Erwartungen der Verbraucher hellten sich überraschend deutlich auf, zudem wurde die aktuellen Lage weniger pessimistisch als zunächst berechnet bewertet. Der Rückgang dieser Teilkomponente sei ausschließlich auf die Einkaufsbedingungen für langlebige Güter zurückzuführen, sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Der Absatz dieser Güter sei wegen höherer Zinssätze und wachsender Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit solcher Anschaffungen um fast ein Fünftel eingebrochen.

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher legten geringfügig zu. Auf Sicht von einem Jahr stiegen sie auf 4,7 Prozent, von zuvor 4,6 Prozent. Vor dem Iran-Krieg im Februar lag der Wert noch bei 3,4 Prozent.

Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen ebenfalls nur minimal, und zwar von 3,4 Prozent auf 3,5 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der Verbraucher in den USA. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./la/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen