USA: NAHB-Hausmarktindex gibt stärker als erwartet nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel von 51 Punkten im Vormonat auf 45 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 50 Punkten gerechnet.

"Fehlende Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung haben die langfristigen

Zinssätze nach oben getrieben, was die Stimmung der Bauherren belastete", sagte NAHB-Chefökonom Robert Dietz laut einer Erklärung. Die letzte Etappe im Kampf gegen die Inflation könne nur gelingen, wenn Bauherren in der Lage seien, mehr erschwingliche Wohnungen zu bauen./jsl/he