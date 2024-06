USA: NAHB-Hausmarktindex trübt sich unerwartet ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Juni unerwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel von 45 Punkten im Vormonat auf 43 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 46 Punkte gerechnet.

"Anhaltend hohe Hypothekenzinsen halten viele potenzielle Käufer an der Seitenlinie", sagte der NAHB-Vorsitzende Carl Harris. "Hausbauer haben auch mit höheren Zinsen für Bau- und Entwicklungskredite, chronischem Arbeitskräftemangel und einer Knappheit an bebaubaren Grundstücken zu kämpfen."/jsl/bgf/jha/