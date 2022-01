USA: NAHB-Immobilienindex gibt unerwartet nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Januar überraschend etwas abgekühlt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 1 Punkt auf 83 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt erwartet, dass der Wert auf dem Niveau vom Dezember bei 84 Punkten verharrt.

Der Hausmarktindex verzeichnete im Januar den ersten Rückgang nach vier Anstiegen in Folge. Als Belastung verwies die National Association of Home Builders auf wachsende Inflationssorgen und anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette. Die Wohnungsnachfrage bleibe derweil robust.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./la/stw