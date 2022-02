USA: Neubauverkäufe sinken deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser zu Jahresbeginn deutlich stärker gefallen als erwartet. Im Januar gaben sie gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent nach, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat ergibt sich ein Rückgang um 19,3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Januar 801 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurde ein Wert von 806 000. Im Dezember waren es annualisiert 839 000 Häuser gewesen./bgf/jkr/zb