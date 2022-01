USA: Neubauverkäufe steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser deutlich stärker als erwartet gestiegen. Im Dezember legten sie gegenüber dem Vormonat um 11,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 2,2 Prozent gerechnet.

Im November waren die Verkäufe noch um revidierte 11,7 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg von 12,4 Prozent ermittelt worden.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Dezember 811 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurden 760 000. Im November hatte der Wert noch bei 725 000 gelegen./jsl/la/he