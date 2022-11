USA: Neubauverkäufe steigen unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind im Oktober die Verkäufe neuer Häuser unerwartet gestiegen. Die Verkaufszahlen legten um 7,5 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 5,5 Prozent prognostiziert. Im September waren die Verkäufe noch um leicht revidierte 11,0 Prozent gefallen.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Oktober 632 000 neue Häuser verkauft. Volkswirte hatten mit 570 000 Häusern gerechnet. Im Vormonat hatte der Wert bei 588 000 gelegen. Der Immobilienmarkt war zuletzt durch steigende Hypothekenzinsen worden./jsl/jkr/nas