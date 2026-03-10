|
10.03.2026 22:18:39
USA: Noch kein Schiff durch Straße von Hormus eskortiert
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben bislang keine Tanker durch die für den Schiffsverkehr wichtige, aber durch den Iran-Krieg weitgehend blockierte Straße von Hormus eskortiert. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte am Dienstagmittag (US-Ortszeit), sie könne bestätigen, dass die US-Marine derzeit keinen Tanker oder ein anderes Schiff eskortiere.
Für Verwirrung hatte laut Medien kurzzeitig eine Äußerung des US-Energieministers Chris Wright gesorgt, wonach es bereits eine Eskorte gegeben habe. Laut Leavitt wurde sein Beitrag auf einer sozialen Plattform schnell wieder gelöscht. Warum der Post überhaupt abgesetzt worden war, blieb zunächst unklar.
Mit dem Angebot einer Eskorte in der Straße von Hormus nahe Iran versucht die Trump-Regierung auch, globale Märkte zu beruhigen. China zum Beispiel importiert vor allem Öl aus dem Iran durch das Nadelöhr des Welthandels. In einigen Wochen will Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping besuchen./rin/DP/mis
