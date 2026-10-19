USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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19.10.2026 14:30:00
USA Rare Earth: Millionaire Maker or Market Hype? The Honest Truth.
Ever heard of neodymium? No? How about praseodymium? Or terbium, or dysprosium?
If you have heard of these -- they're the "core four" rare-earth elements, by the way -- there's a good chance you've come across rare-earth stocks like USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). If you're not familiar, just imagine a world where smartphones, laptops, electric vehicles (EVs), and countless other electronics are a lot less efficient and a lot harder to manufacture. That's the world we'd be living in without these four critical metals.
The United States has very limited domestic capacity to process these metals, which is why most of the processing happens in China. This is not an ideal situation for the U.S. when China is also its biggest economic rival.
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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09.08.26
|Ausblick: USA Rare Earth A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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