USA Rare Earth A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

USA Rare Earth A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USA Rare Earth A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at