Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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12.11.2026 01:05:00
USA Rare Earth Earnings Report Left Me With 1 Big Unanswered Question
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) occupies a unique position within the global mining industry.
Currently, China dominates the rare-earth market. The country controls around 94% of global rare-earth magnet production and 91% of rare-earth magnet refining. Rare-earth magnets are critical components in many industrial and household applications, including electric motors, wind turbines, hard drives, medical devices, and aerospace and military applications.
China's dominance in both mining and refining has pushed the U.S. government to secure domestic supply. In response, the U.S. has heavily funded USA Rare Earth through grants, loans, and even a direct equity stake.
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|8,17
|-1,15%
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