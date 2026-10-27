REDWOOD Aktie

REDWOOD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 23:54:00

USA Rare Earth Just Broke Ground on a $1.2 Billion Magnet Complex. Here's Why It Matters.

Last month, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) announced that it had started construction on its new rare-earth metal and manufacturing facility in Blacksburg, South Carolina. The $1.2 billion plant is expected to span roughly 800,000 square feet and represents a major step toward the company becoming a vertically integrated producer of rare-earth minerals and magnets.

Thanks to the company's Texas mining location and acquisition of Brazil-based miner Serra Verde, USA Rare Earth's mineral extraction capabilities are rapidly expanding. With the ground now broken on the company's new refining facility, the company is taking big steps toward being a full-stack rare-earth minerals provider.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REDWOOD Holding S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu REDWOOD Holding S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 10,48 0,77% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen