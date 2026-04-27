USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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27.04.2026 16:23:00
USA Rare Earth Just Made a $2.8 Billion Strategic Acquisition That Sent the Stock Soaring. Time to Buy?
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) recently made a splash by acquiring Serre Verde Group, a company that will help it expand its rare-earth mining and production capabilities. The move comes as the United States continues to diversify its supply chain away from China, which controls 90% of rare-earth processing, according to research from The Motley Fool.Following the April 20 announcement, USA Rare Earth stock jumped 13% in a day. But is it time for investors to bet on the rare-earth stock? Here's what investors need to know about USA Rare Earth and what this recent acquisition means for the company.In recent years, the U.S. has taken steps to de-risk its supply chain away from non-Chinese sources of heavy rare-earth elements and critical minerals. As global trade tensions heat up, China has leveraged its strong position as the world's primary processor of rare-earth elements to implement export controls, using its dominance in the clean energy supply chain for leverage.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Time Inc When Issued
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