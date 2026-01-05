Rare Holdings Aktie

Rare Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ZAE000092714

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 20:51:04

USA Rare Earth Stock Is Skyrocketing Today -- Is It a Buy Right Now?

USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock is seeing explosive gains in Monday's trading. The seabed mining company's share price was up 12.8% as of 2:45 p.m. ET and had been up as much as 14% earlier in the session. USA Rare Earth's valuation is surging today following U.S. military actions conducted in Venezuela over the weekend. U.S. military forces seized Nicolás Maduro and brought him to the U.S. to face criminal charges, and some investors are betting that the development could be a beneficial one for the mining specialist. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Rare Holdings Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!