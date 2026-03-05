Texas Mineral Resources Aktie

Texas Mineral Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF84 / ISIN: US88256L1098

05.03.2026 13:30:41

USA Rare Earth To Acquire Texas Mineral Resources In All Stock Deal

(RTTNews) - USA Rare Earth, Inc. (USAR), a mining and manufacturing company, on Thursday agreed to acquire Texas Mineral Resources Corp. (TMRC) in an all stock deal for about $73 million.

The transaction is expected to close by the third quarter of 2026.

Under the terms of the agreement, the company will acquire all outstanding shares of Texas Mineral Resources in exchange for 3,823,328 shares of its stock.

The company said that the deal will make it the sole operator and 100% economic beneficiary of the Round Top heavy rare earth and critical minerals project in Texas.

In the pre-market trading, USA Rare Earth is 0.79% higher at $19.06 on the Nasdaq.

On Wednesday, Texas Mineral Resources closed trading at $0.8600 on the OTC.

Aktien in diesem Artikel

Texas Mineral Resources Corp 0,84 -2,33% Texas Mineral Resources Corp
USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 19,10 1,00% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

