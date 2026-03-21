Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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21.03.2026 15:15:00
USA Rare Earth vs. MP Materials: Which Mining Stock Should You Buy in 2026?
Critical minerals are becoming a hot topic amid rising trade tensions between the U.S. and China. According to research from The Motley Fool, China accounts for 70% of extraction and an eye-popping 90% of processing of these key rare-earth elements, giving the country a dominant position in the rare-earth supply chain.As China tightens exports on some key rare-earth elements and magnets, U.S. policymakers are taking action. In the past year, the government has invested in two up-and-coming mining stocks, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) and MP Materials (NYSE: MP), to secure access to these crucial resources.If you're considering an investment in either of these two mining stocks, one stands out as a better buy in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|43,70
|-4,59%
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|16,24
|-8,82%
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