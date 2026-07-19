USA raten Staatsbürgern wegen Nahost weltweit zur Vorsicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium ruft amerikanische Staatsbürgerinnen und -bürger wegen der verschärften Spannungen im Nahen Osten weltweit zu "erhöhter Vorsicht" auf. Die Warnung gilt insbesondere für Personen, die sich im Nahen Osten aufhalten, wie aus einer Mitteilung auf der Website des Ministeriums hervorgeht. Die Sicherheitslage bleibe komplex, es bestehe die Gefahr einer "unvorhergesehenen Eskalation".

Auch außerhalb des Nahen Ostens seien diplomatische Einrichtungen der USA bereits ins Visier geraten, hieß es. Gruppen, die den Iran unterstützten, könnten weitere Orte in den Fokus rücken, die mit den Vereinigten Staaten und/oder US-Amerikanerinnen und -Amerikanern in Verbindung stünden, warnte das US-Außenministerium.

Nachdem sich Washington und Teheran vor einem Monat noch auf ein Rahmenabkommen inklusive festgeschriebener Waffenruhe verständigt hatten, ist der Iran-Krieg mit gegenseitigen Angriffen in den vergangenen Tagen wieder eskaliert./fsp/DP/zb