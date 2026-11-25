WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorging./ngu/DP/mis