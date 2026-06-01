NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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01.06.2026 06:06:38
USA schließen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will ein Schlupfloch bei den Export-Beschränkungen für Lieferungen hochentwickelter Chips nach China schließen. Die Auflagen gelten nicht nur für direkte Ausfuhren nach China, sondern auch für Firmen im Ausland, die ihr Hauptquartier oder ihre Muttergesellschaft in China hätten, teilte die zuständige US-Behörde für Industriesicherheit mit.
Im Rennen um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sind die Chips der US-Firma NVIDIA unersetzlich. US-Präsident Donald Trump belegte China deshalb mit Handelsbeschränkungen für Nvidias beste Produkte. Die neue Maßnahme deutet nun auf einen weiterhin harten Kurs gegenüber Peking hin, obwohl Trump sich zuletzt um ein harmonisches Verhältnis mit Chinas Staatschef Xi Jinping bemühte.
Nvidia hatte zuletzt versucht, wieder im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Der Konzern machte dort einst Milliardengeschäfte, bis die Streitigkeiten zwischen Washington und Peking das Geschäft quasi zum Erliegen brachten. Für Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, geht es bei den Beziehungen zu China um viel Geld: Firmenchef Jensen Huang bezifferte das Marktvolumen in China auf insgesamt 50 Milliarden Dollar./jcf/DP/zb
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