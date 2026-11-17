KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.11.2026 05:15:00
USA schließen Schlupflöcher des Exportverbots für KI-Chips
US-Exportverbote für KI-Chips wirken beschränkt. Die Zielgruppe kann die verbotene Ware in der Cloud nutzen. Das soll schwieriger werden, nächstes Jahr.
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