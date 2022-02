USA: Schwebende Hausverkäufe steigen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe zu Beginn des Jahres überraschend gestiegen. Die Verkäufe legten im Januar im Monatsvergleich um 6,7 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (Nar) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 1,3 Prozent erwartet.

Außerdem haben sich die Verkaufszahlen Ende 2021 nicht so schwach entwickelt, wie bisher gedacht. Die Maklervereinigung revidiert den Rückgang im Dezember auf nur noch 3,8 Prozent. Zuvor war ein Sinken der Verkaufszahlen um 4,6 Prozent gemeldet worden.

Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe gelten als Indikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden./jkr/jsl/he