USA: Stimmung bei Dienstleistern hellt sich unerwartet auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im August überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 54,5 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hingegen mit einem Rückgang auf 52,5 Punkte gerechnet.

Der Indexwert liegt damit den achten Monat in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Die wichtigen Unterindikatoren für neue Aufträge, für Beschäftigung und die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor legten zu./jsl/jcf/nas