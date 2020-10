USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich überraschend auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im September überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf 57,8 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 56,2 Punkte gerechnet.

Im August war der Indikator noch unter Druck geraten, nachdem er sich in den drei Monaten zuvor erholt hatte. Im April war der Einkaufsmanagerindex angesichts der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009 abgesackt. Der Dienstleistungssektor wurde durch das Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität in der Corona-Krise besonders stark getroffen. Lockerungen der Corona-Maßnahmen und eine gewisse Stabilisierung der Infektionslage trugen zuletzt zu einer Verbesserung der Stimmung bei.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen. Der Indikator deutet also im September auf eine merkliche Belebung der wirtschaftlichen Aktivität hin.

Besonders stark gestiegen ist der Unterindikator für neue Aufträge. Er liegt im September mit 61,5 Punkten merklich über der Wachstumsschwelle. Zugelegt hat auch der Beschäftigungsindex. Er signalisiert mit 51,8 Punkten einen Beschäftigungsaufbau./jsl/he