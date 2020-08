USA: Stimmung in der New Yorker Industrie trübt sich wieder ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im August wieder eingetrübt. Damit ist die Erholung nach dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise vorerst gestoppt. Der Empire-State-Index fiel auf 3,7 Punkte, nach 17,2 Zähler im Juli, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Rückgang auf 15,0 Punkte erwartet.

Mit einem Stand über der Nulllinie wird aber weiter wirtschaftliches Wachstum angezeigt. Mittlerweile liegt der Stimmungsindikator den zweiten Monat in Folge im positiven Bereich, nachdem er im April wegen der Corona-Krise bis auf ein Rekordtief bei minus 78,2 Punkte abgestützt war.

Aus der Umfrage im August ging hervor, dass wieder mehr Industrieunternehmen von einem sinkenden Auftragseingang berichtet hätten. Insgesamt haben etwa 34 Prozent der befragten Unternehmen angegeben, dass sich die Geschäftsbedingungen verbessern. Etwa 30 Prozent hätten von einem Rückgang der Aktivitäten berichtet./jkr/bgf/jha/