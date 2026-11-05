USA TODAY: The Newspaper That Sued the Toll Collector

Picture a toll road that used to be fed by one giant highway. The highway was Google. For two decades it dumped anonymous strangers onto USA Today's (NYSE:TDAY) pages, and the company monetized them with cheap, automated ads.

Now Google has rerouted the highway. The toll booth is still standing. The traffic is not.

Meanwhile, the same company is suing Google for allegedly rigging the market in which those ads were sold. It is a fascinating position. USA Today is the plaintiff, the dependent, and the casualty, all at once.

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