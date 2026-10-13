13.10.2026 19:37:38

USA: Todesopfer nach Sturz aus Achterbahn identifiziert

ATLANTA (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Sturz aus einer Achterbahn im US-Bundesstaat Georgia ist die Identität des Opfers bekanntgeworden. Der 42-jährige Mann sei "ein geschätztes Mitglied" einer öffentlichen Schule in Atlanta gewesen, zitierten mehrere US-Medien aus einer Erklärung seines Arbeitgebers. Die Schüler, Mitarbeiter und all jene, deren Leben der Mann berührt habe, würden seine Anwesenheit und sein Wirken zutiefst vermissen, hieß es demnach in dem Schreiben.

Nach vorläufigen Erkenntnissen war der Mann in einem Freizeitpark in Georgia während der Fahrt aus einer Achterbahn geschleudert worden. Dabei war er auch gegen andere Fahrgäste geprallt. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall am Montagnachmittag (Ortszeit) ebenfalls verletzt, wie US-Medien berichteten. "Die Ermittler untersuchen weiterhin die Umstände des Vorfalls", teilte die Polizei mit.

Laut Veranstalter Six Flags kommt die "Goliath"-Achterbahn, in der der Mann saß, auf Geschwindigkeiten von umgerechnet bis zu 113 Kilometer pro Stunde. Fahrgäste sind in den Wagen teilweise in einer Höhe von etwa 61 Metern unterwegs. Der Veranstalter, der mehrere Parks in den USA betreibt, kündigte an, ähnliche Bahnen in seinen Parks vorübergehend zu schließen./jcf/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen