USA und arabische Staaten verurteilen Angriffe des Irans
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA und eine Gruppe arabischer Staaten haben die iranischen Gegenangriffe in der Region verurteilt. "Die Maßnahmen der Islamischen Republik stellen eine gefährliche Eskalation dar, die die Souveränität mehrerer Staaten verletzt und die regionale Stabilität gefährdet", erklärte das US-Außenministerium. Der gemeinsamen Erklärung hatten sich demnach auch Bahrain, Jordanien, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angeschlossen.
Die Angriffe seien ungerechtfertigt und hätten sich gegen zivile Ziele gerichtet, hieß es. Die USA und ihre Partner bekräftigen in der Erklärung ihren Zusammenhalt und pochen auf ihr Recht, sich und ihr Territorium zu verteidigen.
Seit Samstag greifen die USA und Israel Ziele im Iran an. Teheran reagiert mit Gegenschlägen auf Israel und US-Militärstützpunkte in der Region. Angriffe wurden unter anderem in Jordanien, Kuwait, den Emiraten, in Katar und im Irak registriert./jcf/DP/zb
