USA und China wollen Kooperation beim Klimaschutz ausbauen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften und Verursacher von fossilen CO2-Emissionen, die USA und China, wollen ihre Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel ausbauen. "Die USA und China haben keinen Mangel an Differenzen", sagte der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry am Mittwoch bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. "Aber beim Klima ist das der einzige Weg, diese Aufgabe zu bewältigen." In einer gemeinsamen Erklärung hätten die beiden Staaten sich "auf einen grundlegenden Rahmen für diese Zusammenarbeit" geeinigt. "Wir können unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht zusammenarbeiten." Details zu der Erklärung lagen von der US-Seite zunächst nicht vor.