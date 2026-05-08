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08.05.2026 05:00:38
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormus
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit. Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich./hme/DP/zb
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