24.11.2025 06:15:38

USA und Kiew: Gemeinsam überarbeiteten Friedensplan erstellt

GENF/KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei den Beratungen der Ukraine und den USA ist nach Angaben aus Kiew und Washington ein überarbeiteter und verbesserter Friedensplan erstellt worden. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung zu den Gesprächen in Genf.

Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs würden von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj getroffen, hieß es in der Erklärung weiter.

Die Beratungen in Genf seien "konzentriert, fokussiert und respektvoll" gewesen und hätten "bedeutende Fortschritte" zu gemeinsamen Positionen und zur Festlegung nächster Schritte gezeigt. "Beide Seiten sind sich einig, dass die Beratungen höchst produktiv waren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Die Gesprächspartner bekräftigten, dass jede künftige Vereinbarung die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten müsse. "Als Ergebnis dieser Gespräche wurde von den Beteiligten ein aktualisierter und verfeinerter Friedensplan erstellt."

Die Ukraine habe ihre Dankbarkeit für die Unterstützung der USA ausgedrückt, hieß es weiter. Beide Seiten wollten weiter zusammenarbeiten, um einen Frieden zu erreichen, der "die Sicherheit, die Stabilität und den Wiederaufbau der Ukraine" sicherstellt./cha/DP/zb

