USA und Taiwan beschließen trotz Chinas Einspruch Handelsgespräche

Taipeh (Reuters) - Ungeachtet des zuletzt zugespitzten Konflikts mit China über Taiwan treiben die USA die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Insel voran.

Die Vereinigten Staaten und das auf Unabhängigkeit beharrende Taiwan verständigten sich darauf, Handelgespräche aufzunehmen. Ziel sei es, in mehreren Handelsfeldern "aussagekräftige Ergebnisse" zu erzielen, "die zum Aufbau einer gerechteren, wohlhabenderen und widerstandsfähigeren Wirtschaft des 21. Jahrhunderts beitragen werden", erklärte die stellvertretende US-Handelsbeauftragte Sarah Bianchi. Taiwans Chef-Unterhändler John Deng sagte in Taipeh, er hoffe, dass die Gespräche im September beginnen und eines Tages zu einem Freihandelabkommen mit den USA führen, das die Insel seit langem anstrebt. In Anspielung darauf, dass China versucht, andere Länder vom Handel mit Taiwan abzuhalten, sagte Deng, ein Thema der Gespräche mit den USA werde Chinas "wirtschaftliche Nötigung" sein.

China, das das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, rief die USA dazu auf, das Vorhaben zu beenden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bekräftigte, die Volksrepublik sei dagegen, dass andere Länder formelle Handelsvereinbarungen mit Taiwan eingingen. "China wird entschlossene Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Wir raten den Vereinigten Staaten, keine Fehleinschätzungen mehr zu machen."

Der Status von Taiwan ist seit Jahrzehnten ein Streitpunkt zwischen China und den USA, die zwar formell keine diplomatischen Beziehungen zu der Insel unterhalten, diese aber grundsätzlich unterstützen. Der Konflikt war in den vergangenen Wochen hochgekocht, nachdem die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Taiwan einen Besuch abgestattet und diesen als Zeichen der Solidarität bezeichnet hatte. China verstand dies als Provokation und ließ die bislang größten Militärmanöver rund um die Insel anlaufen.

